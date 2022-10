Kritik an Sanktionen gegen Russland Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gefordert Autokorso gegen Energiepreise legt Verkehr in Schwerin lahm Von Thomas Volgmann | 13.10.2022, 19:29 Uhr

In Schwerin und anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns demonstrierten am Donnerstag Gegner der deutsche Energie- und Sanktionspolitik mit Autokorsos. Der Feierabendverkehr stand streckenweise still. Das gefiel nicht allen