Polizeieinsatz Autos im Wert von knapp 80.000 Euro nachts gestohlen Von dpa | 01.09.2022, 09:26 Uhr

Zwei hochwertige Autos im Wert von insgesamt knapp 80.000 Euro haben Unbekannte in der Region Neubrandenburg gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereigneten sich die Diebstähle zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh im Süden Neubrandenburgs und im benachbarten Chemnitz an der Bundesstraße 104. In beiden Fällen handele es sich um Geländewagen, die von privaten Grundstücken entwendet wurden. In Chemnitz westlich von Neubrandenburg stand der Wagen in einem Carport am Haus. Die Fahndung laufe.