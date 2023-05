Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung Autos in Schwerin gestohlen Von dpa | 25.05.2023, 11:12 Uhr

Nach einem größeren Autodiebstahl in der Region Schwerin fahndet die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nach den Dieben. Insgesamt sind vier Mittelklassewagen verschwunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein Tatverdächtiger in einem gestohlenen Auto wurde am Morgen auf der Autobahn 20 bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) gestoppt, als er Richtung Osten fuhr.