Teterow Autounfall an Bahnübergang: Kurz Bahnstrecke blockiert Von dpa | 23.07.2023, 19:06 Uhr

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen bei einem Unfall in Teterow (Landkreis Rostock) kurzzeitig die Bahnstrecke nach Güstrow blockiert. Der Mann fiel nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag beim Fahren in einen Sekundenschlaf und prallte mit dem Wagen neben der Bundesstraße 104 am Bahnübergang gegen einen Zaun, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Am Auto entstand ein Totalschaden und ein Kran war nötig, um das Autowrack am Gleisbett zu entsorgen.