Gericht Axt-Angriff: Prozess wegen versuchten Totschlags beginnt Von dpa | 06.02.2023, 11:34 Uhr

Fünf Monate nach einem Angriff mit einer Axt auf einen Mann in Neubrandenburg muss sich der mutmaßliche Täter vom 14. Februar an vor Gericht verantworten. Wie ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg am Montag sagte, werden dem 43-jährigen Beschuldigten von der Staatsanwaltschaft versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.