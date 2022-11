Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Jobs in Mecklenburg-Vorpommern „Azubis gesucht“ - Viele Stellen im Nordosten noch offen Von dpa | 07.11.2022, 02:47 Uhr | Update vor 24 Min.

Selten war die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Nordosten für Berufseinsteiger so gut. Und selten war sie für die Betriebe so schlecht. Es gibt doppelt so viele Stellen wie Bewerber.