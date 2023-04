MV-Umweltminister Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltminister Backhaus: Härtefallhilfen für Betreiber von Ölheizungen Von dpa | 04.04.2023, 15:19 Uhr

Für Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Öl-, Flüssiggas-, Holz- oder Kohleheizung stehen nach Angaben von Umweltminister Till Backhaus (SPD) knapp 36 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds des Bundes bereit. Das Bundeswirtschaftsministerium habe nach langem Drängen nun endlich die erforderliche Verordnung vorgelegt, sagte Backhaus am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.