Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Agrarminister Backhaus: Künftig weniger Düngung auf Äckern Von dpa | 28.10.2022, 15:25 Uhr

Auf 32 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Mecklenburg-Vorpommern gelten laut Agrarminister Till Backhaus wegen des Umweltschutzes künftig Einschränkungen beim Düngen. Das sieht die neue Landesdüngeverordnung vor, wie der SPD-Politiker am Freitag mitteilte. Laut EU-Vorschriften muss das Düngen reduziert werden, wenn in einem Gebiet das Grundwasser mit Nitrat belastet ist. Die Vorgaben seien exakt umgesetzt worden, betonte Backhaus.