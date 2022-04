Landwirtschaftsminister Backhaus FOTO: Jens Büttner Landwirtschaftsminister Backhaus mahnt zu bewussterem Lebensmittel-Verbrauch Von dpa | 06.04.2022, 12:33 Uhr | Update vor 11 Min.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat angesichts der aktuellen Debatten um die Lebensmittelversorgung ein bewussteres Verbraucherverhalten gefordert. „Wir leben noch in einer Wegwerfgesellschaft. Das muss sich ändern“, sagte Backhaus am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Nach seinen Angaben werden in Deutschland pro Jahr und Einwohner 80 Kilogramm Nahrungsgüter weggeworfen.