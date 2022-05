ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister Till Backhaus spricht in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild FOTO: Jens Büttner Bundesgartenschau Backhaus: OB Madsen soll Zügel straff in die Hand nehmen Von dpa | 06.05.2022, 11:59 Uhr

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat massive Defizite in der Hansestadt Rostock im Umgang mit den Planungen zur Bundesgartenschau 2025 beklagt. In einem Gespräch beim Forum „OZ-live“ der „Ostsee-Zeitung“ forderte er am Freitag Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf, als Chef des Buga-Aufsichtsrats die Zügel straff in die Hand zu nehmen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Dabei verwies Backhaus auch auf die Kompetenzen, über die Rostock verfüge: „Hier sind Top-Unternehmen, die der Stadt gehören mit Top-Unternehmerinnen. Nehmt sie doch in Gottes Namen zusammen und seht zu, dass wir in die Gänge kommen.“