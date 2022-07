Ein Mähdrescher fährt nach Sonnenuntergang über ein Feld und erntet Weizen. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Agrar Backhaus sieht Anzeichen für vergleichsweise gute Ernte Von dpa | 19.07.2022, 13:35 Uhr

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Einschätzung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) in diesem Jahr bislang weniger unter der Trockenheit zu leiden als ihre Berufskollegen in vielen anderen Teilen Deutschlands. Nach frühem Start sei die Ernte der Wintergerste landesweit abgeschlossen. Bei regional zum Teil erheblichen Unterschieden könne nach ersten Erhebungen von einem insgesamt leicht überdurchschnittlichen Ernteergebnis ausgegangen werden, teilte Backhaus am Dienstag in Schwerin mit. An sandigen Standorten seien wegen des fehlenden Regens die Erträge aber deutlich geringer. Die Ergebnisse der bevorstehenden Weizen- und Rapsernte hingen auch davon ab, wie viel Niederschläge in den nächsten Tagen noch fallen. Die Wasservorräte im Boden seien ausgeschöpft.