Wasserhaushalt Backhaus sieht Gefahr für ausreichend sauberes Wasser Von dpa | 21.03.2023, 15:35 Uhr

Der Schweriner Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Bedeutung von genügend sauberem Wasser betont. „Ausreichend verfügbares Wasser ist in der westlichen Wohlstandsgesellschaft leider zu einer Selbstverständlichkeit geworden“, stellte der Minister anlässlich einer Fachtagung am Dienstag in Rostock fest - einen Tag vor dem diesjährigen Weltwassertag am Mittwoch. „Dabei haben wir allen Grund zur Sorge!“