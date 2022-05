ARCHIV - Claus Ruhe Madsen (l, parteilos), Rostocks Oberbürgermeister, und Till Backhaus (SPD), Agrarminister. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Bundesgartenschau Backhaus stellt klar: Buga 2025 geht nur mit Warnowbrücke Von dpa | 04.05.2022, 12:03 Uhr

Nach dem Krisengespräch am Dienstag in Schwerin hat Agrarminister Till Backhaus (SPD) die zentralen Bedingungen für die 2025 in Rostock geplante Bundesgartenschau bekräftigt. „Für mich ist klar: Die Buga ist nur mit der Warnowbrücke durchführbar. Der Stadtpark muss entwickelt werden, ebenso der Stadthafen mit dem Hochwasserschutz“, sagte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Auch habe Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erklärt, dass ein Teil des neuen Wohngebiets Warnow-Quartier umsetzbar sei.