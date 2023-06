Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Agrarminister Backhaus: Versorgung der Tierbestände im Winter gefährdet Von dpa | 24.06.2023, 16:44 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) sieht wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen die Versorgung der Tierbestände im Nordosten gefährdet. „Die meisten Futterbaubetriebe in MV zehren derzeit von den Futterreserven aus dem Vorjahr und von dem Winterfutter aus dem 1. Schnitt“, sagte Backhaus am Samstag. Damit seien die Tierbestände derzeit zwar mit ausreichend Futter versorgt, aber die Versorgung der Tiere im Winter mit Heu sei gefährdet. In Betrieben auf leichten Standorten sei die Versorgungssituation sogar hochdramatisch.