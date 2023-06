Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) gewann die erste Runde der OB-Wahlen in Schwerin Foto: Vanessa Wahlbrink up-down up-down Stichwahl nach OB-Wahl in Schwerin Erneut Stichwahl im Osten mit AfD-Konkurrenz Von Max-Stefan Koslik | 04.06.2023, 21:00 Uhr

Bei der ersten Runde der OB-Wahl in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt am Sonntag hat SPD-Mann Rico Badenschier deutlich gewonnen, muss aber in die Stichwahl. CDU-Kandidat Thomas Tweer erreichte nur 17 Prozent.