Die Warener Bäckerei Lebzien schließt. Und das schon Mitte Dezember, wie das Internetportal „Wir sind Müritzer“ berichtet. „Nach 135 Jahren ist am 15. Dezember Schluss. Schweren Herzens haben sich Senior-Chefin Sieglinde Lebzien und ihr 58 Jahre alter Sohn Andreas entschlossen, die Bäckerei mit Hauptsitz in der Bahnhofstraße sowie je einer Filiale auf dem Papenberg und in Waren-West zu schließen“, heißt es in einem Facebook-Post.

Die Gründe dafür seien vielfältig und nicht unbedingt in den seit einigen Monaten massiv gestiegenen Kosten zu suchen, heißt es weiter. Vor allem Personalmangel habe der Familie seit langem mächtig zu schaffen gemacht.

„In der Bäckerei sind zum überwiegenden Teil nur noch mein Sohn Andreas und mein Enkel Martin tätig. Jede Nacht, fast ohne Pause und Urlaub. Für sie ist das alles nicht mehr zu schaffen“, sagt Sieglinde Lebzien. Auch im Alter von 86 Jahren ist die Senior-Chefin jeden Tag im Einsatz. Ihr Mann Carl-Friedrich ist schon lange im Ruhestand. Nach Jahrzehnten in der Backstube wache er aber immer noch nachts auf. „Der Rhythmus ist einfach drin“, heißt es auf Facebook.