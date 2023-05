Baltic Offshore Wind Forum Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Energiewende Baerbock: Meere als „Schatz für grüne Energie“ Von dpa | 09.05.2023, 11:57 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Bedeutung von Windkraft auf See für die Energiewende betont. „Dieses Meer ist, wie viele von Ihnen wissen, ein Schatz. Ein Schatz, den wir alle teilen, aber auch ein Schatz, den wir besser nutzen können. Ein Schatz für grüne Energie“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei einem Windforum mit europäischen Partnern in Berlin. „Die Europäische Kommission schätzt die Kapazität für Windenergie in der Ostsee auf mehr als 93 Gigawatt. Das entspricht der Leistung von etwa 90 Kernkraftwerken durchschnittlicher Größe.“