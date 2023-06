Außenministertreffen des Ostseerats Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bundesregierung Baerbock: Mögliche Putin-Verhaftung - Völkerrecht ist klar Von dpa | 02.06.2023, 13:53 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock pocht angesichts einer möglichen Verhaftung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einer Reise zu einem politischen Gipfeltreffen nach Südafrika auf das Völkerrecht. „Das Völkerrecht ist an dieser Stelle klar. Das Völkerrecht macht deutlich: Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, die werden irgendwann zur Verantwortung gezogen“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen des Ostseerats in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern.