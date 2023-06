Baltic Sea Philharmonic-Orchester Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Baltic Sea Philharmonic: Konzert für Ukraine-Helfer Von dpa | 22.06.2023, 13:19 Uhr

Das Baltic Sea Philharmonic-Orchester und sein Dirigent Kristjan Järvi geben am Sonntag ihr Debüt in Schwerin. Sie geben ein Festkonzert für Ukraine-Helfer im Mecklenburgischen Staatstheater, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Gespielt werde Musik von Arvo Pärt bis Jean Sibelius, außerdem eigene Kompositionen von Orchestermusikern aus Estland, Litauen und Polen.