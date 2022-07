ARCHIV - Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Trickbetrug Bankangestellte rettet 35.000 Euro Erspartes für 90-Jährige Von dpa | 04.07.2022, 11:37 Uhr

Eine pfiffige Bankmitarbeiterin hat in Rostock eine Rentnerin davor bewahrt, 35.000 Euro an Trickbetrüger zu verlieren. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wollten die Täter die 90-jährige Frau mit der sogenannten Schockanrufmasche hereinlegen. Ein Anrufer habe sich am Freitag als Enkel der Seniorin ausgegeben und erzählt, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Das könne die Oma mit Zahlung von 35.000 Euro Kaution verhindern.