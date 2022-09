HanseMesse Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down HanseMesse Bau- und Wohnmesse am Wochenende in Rostock Von dpa | 19.09.2022, 18:04 Uhr

Vor dem Hintergrund einer sinkenden Baunachfrage und rückläufigen Konsumlaune wollen die Veranstalter der Fachmessen „Robau“ und „Wohnideen & Lifestyle“ in Rostock der Branche neue Impulse verleihen. Beide Messen finden vom 23. bis zum 25. September in der HanseMesse statt. Wie die Organisatoren am Montag in Rostock mitteilten, haben sich für die Produkt- und Leistungsschau „Wohnideen & Lifestyle“ 56 Aussteller aus Deutschland, Schweden und Österreich angemeldet.