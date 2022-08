Ohne geht es auch nicht: Dennoch hat die Pharmaindustrie deutlich weniger Antibiotika für die Tiermedizin ausgegeben. (Symbolbild) FOTO: Andreas Gebert dpa up-down up-down Weniger Chemie im Stall Bauern in MV lassen Tierarzneischrank zu Von Torsten Roth | 09.08.2022, 14:35 Uhr

Die Abgabe von Antibiotika in der Tierhaltung ist in MV um mehr als die Hälfte reduziert worden. Was die Bauern stattdessen einsetzen.