Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Baugerüst nach Sturm umsturzgefährdet - Straße wieder frei Von dpa | 18.02.2023, 16:57 Uhr

Wegen eines umsturzgefährdeten Baugerüsts hat die Polizei im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eine Straße zeitweise für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt. Nach der Sicherung des Gerüsts durch eine Firma sei die Straße wieder freigegeben worden, sagte eine Sprecherin des Rostocker Polizeipräsidiums am Samstagnachmittag. Das Gerüst an der Ecke zwischen Möllner und Schleswiger Straße habe sich infolge des Sturms in der Nacht zu Freitag gelöst. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.