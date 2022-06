Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen, spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Wohnen Bauministerin Geywitz hält Neubauziel noch für erreichbar Von dpa | 14.06.2022, 12:04 Uhr

Trotz explodierender Kosten hält Bundesbauministerin Klara Geywitz das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr weiter für erreichbar. Die Situation im Baubereich sei extrem schwierig, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag beim Genossenschaftstag in Hamburg. Um Kosten zu senken und das Bauen zu beschleunigen, müssten Planung und Bau komplett digitalisiert werden. Zudem sei es nötig, „dass wir auch die Produktivität in der Wohnungswirtschaft und in der Bauwirtschaft selber erhöhen, indem (...) wir mehr mit Robotern und anderer Technik arbeiten“. Auch solle der Erwerb von Genossenschaftsanteilen gefördert werden.