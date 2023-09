Verkehr Baustart für E-Stellwerk: Bahn sperrt Strecke Von dpa | 25.09.2023, 12:24 Uhr | Update vor 31 Min. Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bahn treibt den Ausbau elektronischer Stellwerke voran. Am Montag begann offiziell der Bau eines solchen in Neustadt-Glewe an der Strecke Ludwigslust - Parchim, wie die DB mitteilte. Dazu wird die Strecke zwischen Ludwigslust und Parchim bis einschließlich 4. Dezember komplett gesperrt. Die Züge der dort verkehrenden Odeg werden durch Busse ersetzt.