Bauwirtschaft fordert Anreize für klimafreundliches Bauen Von dpa | 12.05.2023, 13:31 Uhr

Aus Sicht des Bauverbands in Mecklenburg-Vorpommern muss klimaverträgliches Bauen nicht mit Kostensteigerungen einhergehen. Hierfür gebe es jedoch Bedingungen: „Das Know-how der Baubranche kann für Entwicklung und Einsatz neuer Materialien, Konstruktionsformen oder Bauprozesse nur genutzt werden, wenn die Zuschlagskriterien hierfür einen Anreiz schaffen“, teilte der Verband am Freitag anlässlich seines Bautags in Rostock mit. Dies erfordere eine Abkehr vom Prinzip des billigsten Bieters.