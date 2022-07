ARCHIV - Ein Gerüst steht an einem sich im Bau befindlichen Einfamilienhaus. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache up-down up-down Bau Bauwirtschaft trotz Krieg und Corona gut ins Jahr gestartet Von dpa | 01.07.2022, 17:57 Uhr

Trotz Coronavirus und Kriegs in der Ukraine ist die Bauwirtschaft im Nordosten gut in das Jahr gestartet. „Die Bauwirtschaft hat in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 über ein Viertel mehr Umsatz generiert als vor Jahresfrist“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes MV, Jörg Schnell, am Freitag. Corona und Krieg wirkten sich offenbar noch nicht so negativ aus wie befürchtet. Unter anderem höhere Material- und Energiepreise steigerten zusätzlich die Baupreise. Der Verband beruft sich in seiner Mitteilung auf Daten des Statistischen Amtes MV und des Statistischen Bundesamtes.