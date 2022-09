Heizkosten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung Beamte fordern schnelle Energiegeld-Zahlung an Pensionäre Von dpa | 05.09.2022, 12:28 Uhr

Der Deutsche Beamtenbund hat die Landesregierung aufgefordert, die Zahlung des angekündigten Senioren-Energiegeldes in Höhe von 300 Euro auch für die 7165 pensionierten Beamten in Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg zu bringen. Der Landesvorsitzende Dietmar Knecht schlug am Montag vor, die Einmalzahlung in das aktuell laufende Gesetzgebungsverfahren zur Besoldungsanpassung zum 1. Dezember einzubetten. In der Summe müssten gut 2,1 Millionen Euro an die Versorgungsempfänger ausgezahlt werden.