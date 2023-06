Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Landtag Bearbeiter: Planfeststellung für Nord Stream 2 ordnungsgemäß Von dpa | 02.06.2023, 14:15 Uhr

In einer mehrstündigen Zeugenvernehmung im Landtags-Untersuchungsausschuss hat ein Mitarbeiter des Bergamtes Stralsund betont, das Planfeststellungsverfahren für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 sei nach Recht und Gesetz durchgeführt worden. „Wir sind felsenfest sicher“, sagte Rocco Müller, einer der Bearbeiter, am Freitag in Schwerin.