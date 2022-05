ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Bauarbeiten Behinderungen wegen Reparatur von Klappbrücke Wolgast Von dpa | 05.05.2022, 10:38 Uhr

Kraftfahrer und Bahnpassagiere müssen auf dem Weg zur Insel Usedom in Wolgast noch bis 24. Mai mit Behinderungen rechnen. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau am Donnerstag mitteilte, sind die Reparaturarbeiten an der Peene-Klappbrücke der Grund dafür. So wird der Straßenverkehr bis zum 24. Mai einspurig geführt, was seit mehreren Wochen im Berufsverkehr schon zu Staus auf der Bundesstraße 111 in beiden Richtungen führt.