„Carmina burana" in Schwerin Beifall unter nassen Regenponchos Von Christoph Forsthoff | 04.07.2022, 18:26 Uhr

„O Fortuna, Glücksgöttin, mach bitte, dass die Wolke vorübergeht.“ Beschwörend blickte Hans-Georg Wegner in den düsteren Abendhimmel. Doch Fortuna ließ sich ebenso wenig wie Petrus vom Flehen des Intendanten beeindrucken und schickte am Freitagabend zur Eröffnung der neuen Konzertbühne auf der Schwimmenden Wiese in Schwerin erst einmal einen Schauer über die 1500 Besucher.