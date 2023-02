Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Beim Abbiegen unaufmerksam: Unfall mit drei Verletzten Von dpa | 23.02.2023, 21:48 Uhr

Weil er beim Abbiegen ein Fahrzeug mit einem 42 Jahre alten Mann am Steuer übersehen hat, hat ein 79 Jahre alter Autofahrer einen Unfall verursacht. In Jarmen (Vorpommern-Greifswald) stießen die beiden Fahrzeuge am Donnerstag zusammen, dabei wurde ein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert, wie die Polizei mitteilte. Der 79-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 42 Jahre alte Mann sowie dessen 9 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 42 Jahre alte Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.