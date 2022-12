Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Beladener Viehtransporter umgekippt: Autobahn gesperrt Von dpa | 07.12.2022, 22:04 Uhr

Wegen eines umgekippten Viehtransporters ist die Autobahn 14 in Fahrtrichtung Dresden auf Höhe von Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) voll gesperrt. Der mit Schweinen beladene Lkw sei gegen 20.00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend umgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Zum Gesundheitszustand der Tiere konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Schweine sollen nach dem Eintreffen des Veterinäramtes in einen anderen Viehtransporter umgeladen werden.