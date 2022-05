ARCHIV - Ein Schild steht vor einem Standort der Agentur für Arbeit. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Arbeitsmarktbericht Belebung auf Arbeitsmarkt: Bekanntgabe der Aprilzahlen Von dpa | 03.05.2022, 02:50 Uhr

Der April-Arbeitsmarktbericht für Mecklenburg-Vorpommern wird von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) vorgestellt. Die Frühjahrsbelebung hält den Arbeitsmarkt auch in Mecklenburg-Vorpommern in Schwung, so dass Experten von einem Rückgang der Erwerbslosenzahl ausgehen. Die Bundesagentur teilte am Montag mit, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ungeachtet der konjunkturellen Auswirkungen der Ukraine-Krise so hoch wie nie sei. Im März waren in Mecklenburg-Vorpommern 60 100 Menschen ohne Job. Dies entsprach einer Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent.