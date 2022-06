ARCHIV - Eine Passantin geht mit einer Einkaufstasche durch die Innenstadt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Kultur Belebung der Innenstädte: Kunst und Musik immer wichtiger Von dpa | 08.06.2022, 13:02 Uhr

Erst boomten die Einkaufszentren am Stadtrand, nun shoppen viele Menschen lieber im Internet als in den Geschäften vor Ort. Etliche Kommunen klagen seit Jahren über zunehmenden Leerstand in ihren Innenstädten. Neubrandenburg hat Ideen, wie es anders gehen könnte.