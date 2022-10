Feuer in Unterkunft für Geflüchtete in Groß Strömkendorf Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Nach Großbrand in Unterkunft Benefizkonzert für Flüchtlinge aus Groß Strömkendorf geplant Von dpa | 26.10.2022, 16:35 Uhr

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf sollen mit einer Veranstaltung am 2. November in Wismar Spenden gesammelt werden.