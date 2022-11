Mahnwache Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Wismar Benefizkonzert nach Brand von Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 02.11.2022, 03:34 Uhr

Nach dem Brand einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete gibt das Landespolizeiorchester am Mittwoch (19.00 Uhr) ein Benefizkonzert in der Wismarer Heiligen-Geist-Kirche. Die Spenden des Abends sollen an den Christlichen Hilfsverein Wismar gehen, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. Der Verein organisiere Hilfstransporte in die Ukraine und gebe Informationsveranstaltungen für ukrainische Flüchtlinge. Der Eintritt sei frei.