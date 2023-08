Löscheinsatz Benzin-Gas-Gemisch Ursache für Hausexplosion in Plau Von dpa | 08.08.2023, 11:09 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Tage nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Plau am See (Ludwigslust-Parchim), bei der ein Mensch ums Leben kam, steht die Ursache fest. Der Vorfall vom 3. August wurde mit Hilfe von Benzin und Gasflaschen vermutlich vom Hausbewohner selbst ausgelöst, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das hätten Untersuchungen eines Fachmannes inzwischen ergeben. Hintergrund des Vorfalls sei eine Familientragödie.