Die Erstaufnahmeeinrichtung in Schwerin Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Schlägereien, Bedrohungen, Notrufmissbrauch Bereits 90 Polizei-Einsätze in der Erstaufnahme Stern Buchholz bei Schwerin Von Thomas Volgmann | 19.11.2022, 05:00 Uhr

Die Polizei im Dauerstress: In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz häufen sich die Straftaten. Auch die Mitarbeiter in der Einrichtung berichten über ihre Angst.