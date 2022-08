Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Kriminalität Berlin: Tonnen gestohlene Kupferkabel aus Rostock entdeckt Von dpa | 03.08.2022, 17:09 Uhr

Professionelle Buntmetalldiebe haben in der Region Rostock fast acht Tonnen Kupferkabel bei der Deutschen Bahn gestohlen und wollten es in Berlin zu Geld machen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte, tauchten die am Wochenende in Rostock gestohlenen Kabel bereits am Montag bei einem Schrotthändler in Berlin auf. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein Mann die Ladung mit drei Trommeln mit Kupferkabel und weitere Kabelstücke dort abgeladen hat.