Vorpommern-Greifswald Berliner Segler kentern: Bei Großeinsatz gerettet Von dpa | 21.04.2022, 08:09 Uhr

Mit einem misslungenen Segelmanöver haben zwei Urlauber einen Rettungsgroßeinsatz auf der Ostsee-Insel Rügen ausgelöst. Die beiden Berliner waren am Mittwoch mit einer Segeljolle etwa zwei Kilometer vom Ufer entfernt auf dem Wieker Bodden gekentert, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte. Ein Großaufgebot von Helfern per Boot, Hubschrauber und Rettungswagen konnte den 43-jährigen durchnässten Bootsführer und seine 45 Jahre alte Begleiterin etwa eine halbe Stunde später unterkühlt aus dem etwa acht Grad kalten Wasser retten.