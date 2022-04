ARCHIV - Jacqueline Bernhardt (Die Linke), die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Justizministerin Bernhardt: Fortschritte bei Gleichstellung in Regierung Von dpa | 26.04.2022, 17:47 Uhr

Bei der Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen hat die Schweriner Landesregierung nach Worten von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) Fortschritte gemacht. „Besonders stark erhöht hat sich der Frauenanteil in den B-Besoldungen“, sagte Bernhardt am Dienstag bei der Vorstellung eines Berichts zur Entwicklung in den Jahren 2017 bis Mitte 2021. In den obersten Landesbehörden sei der Frauenanteil in dieser Besoldungsgruppe von 30,2 auf 43,4 Prozent gestiegen.