ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Berufungsprozess gegen Mutter der getöteten Leonie startet Von dpa | 03.08.2022, 02:51 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) der Berufungsprozess gegen die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald). Die Berufungskammer am Landgericht will prüfen, ob die Frau die vom Amtsgericht verhängte Haftstrafe doch antreten muss. Die 27-jährige Mutter war im Dezember 2021 vom Amtsgericht Neubrandenburg wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe sollte nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.