Statistik Beschäftigungsrückgang in MV: Bundestrend hingegen positiv Von dpa | 22.06.2023, 11:24 Uhr

Der personelle Aderlass in Industrie und Handwerk Mecklenburg-Vorpommerns hält an. Wie das Statistische Amt in Schwerin am Donnerstag unter Berufung auf jüngste Daten des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder mitteilte, lag die Zahl der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe zum Ende des ersten Quartals 2023 etwa 2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bundesweit setzte sich in dem bedeutenden Wirtschaftsbereich hingegen die Erholung nach der Corona-Krise mit einem leichten Beschäftigtenplus von 0,5 Prozent fort.