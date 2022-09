Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Protestaktion Besetzung von Greifswalder Kraftwerk: Geldstrafe gegen Frau Von dpa | 28.09.2022, 15:31 Uhr

Nach der Besetzung eines Blockheizkraftwerkes in Greifswald im vergangenen Jahr ist am Mittwoch vor dem Amtsgericht Greifswald gegen eine Beteiligte eine Geldstrafe verhängt worden. Die 24-Jährige solle innerhalb von drei Monaten 150 Euro an die Greifswalder Succow Stiftung zahlen, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Die Verfahren gegen zwei Männer - einen 22- und einen 24-Jährigen - seien wegen Verfahrensfragen eingestellt worden.