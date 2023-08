Kinder Bessere Betreuung in Kitas: MV senkt Fachkraft-Kind-Quote Von dpa | 15.08.2023, 14:57 Uhr Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach jahrelanger Kritik an der Größe der Kita-Gruppen soll in Mecklenburg-Vorpommern das Betreuungsverhältnis in den Kindertagesstätten leicht verbessert werden. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, wird das Fachkraft-Kind-Verhältnis in den Gruppen mit Kindern ab dem vollendeten dritten Lebensjahr von 1 zu 15 auf 1 zu 14 verringert.