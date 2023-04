Melkung Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Agrar Beste deutsche Nachwuchsmelker kommen aus MV Von dpa | 27.04.2023, 16:54 Uhr

Deutschlands beste Nachwuchsmelker kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Melkerin Ingrid Vogt aus Glewitz (Vorpommern-Rügen) und Melker Ansgar Gemballa aus Spantekow (Vorpommern-Greifswald) haben beim 37. Bundeswettkampf in Neumühle (Rheinland-Pfalz) in ihren Disziplinen gewonnen, wie der Bauernverband MV und die Veranstalter des Bundeswettbewerbes am Donnerstag in Schwerin mitteilten. Der Wettbewerb ging am Donnerstag nach vier Tagen zu Ende. In der Mannschaftswertung gewann Mecklenburg-Vorpommern vor Bayern und Niedersachsen. Am bundesweiten Melk-Endwettkampf hatten sich 23 junge Frauen und Männer aus Deutschland beteiligt.