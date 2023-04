Bettina Martin Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Bildung Beste Schülerzeitungen geehrt Von dpa | 27.04.2023, 15:53 Uhr

Die besten Schülerzeitungen Mecklenburg-Vorpommerns wurden in Cammin (Landkreis Rostock), Gingst auf Rügen, Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) und in Rostock produziert. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hob anlässlich der diesjährigen Preisverleihung am Donnerstag in Rostock die professionelle und kreative Arbeit der jungen Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmacher hervor: „Ganz aktuelle und auch schwere Themen haben sie bearbeitet und Mitschülerinnen und Mitschülern verständlich gemacht“, sagte sie.