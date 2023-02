Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Landesregierung Betriebs- und Personalrätepreis werden erstmals vergeben Von dpa | 17.02.2023, 13:17 Uhr

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vergibt in diesem Jahr erstmals einen Preis für Betriebs- und Personalräte. Ausgezeichnet werden sollen Personen oder Gremien, die mit ihrem Einsatz die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten gestärkt, Arbeitsbedingungen erleichtert und für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gesorgt haben. Weitere Kriterien sind Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitssicherheit, Gesundheit und Innovationen. Mit dem Preis würden Engagement und Mut von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewürdigt, die sich mit ganzer Kraft für ihre Kollegen einsetzten, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin. Vorschläge können bis zum 17. März eingereicht werden. Der in drei Kategorien vergebene Preis wird am 28. April in Schwerin verliehen.