Internetkäufe Betrüger nutzen Dienstausweis von Polizisten Von dpa | 26.08.2022, 14:22 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg warnt vor Betrügern, die einen abfotografierten Dienstausweis eines Polizisten als Legitimierung für Internetkäufe benutzen. Durch diese Masche sei eine Frau aus der Region Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) bereits auf Betrüger hereingefallen und habe die Behörden im Anschluss darauf hingewiesen, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Frau habe ein Gerät günstig via Internet erwerben wollen und eine dreistellige Summe über einen Zahlungsanbieter überwiesen, bekam aber nichts zugesandt. Ob es weitere Opfer gibt, sei noch nicht klar.